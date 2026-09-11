Spectacle et animation d’escrime artistique, Parc de l’hôtel de ville, Fontenay-sous-Bois
dimanche 20 septembre 2026 · Parc de l'hôtel de ville · Fontenay-sous-Bois
Informations pratiques
Spectacle et animation d’escrime artistique Dimanche 20 septembre, 15h30, 16h30, 17h30 Parc de l’hôtel de ville Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Venez rencontrer vos héros de cape et d’épée lors d’une représentation dans le parc de l’Hôtel de Ville de Fontenay sous bois.
Vous pourrez également vous essayer à la pratique de l’escrime artistique lors d’une initiation sur place.
Parc de l’hôtel de ville 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Hôtel de Ville Val-de-Marne Île-de-France Venez rencontrer vos héros de cape et d’épée dans le parc de l’Hôtel de Ville et vous pourrez également vous essayer à l’escrime de spectacle lors d’une initiation sur place. Lieu public libre d’accès
Venez rencontrer vos héros de cape et d’épée lors d’une représentation dans le parc de l’Hôtel de Ville de Fontenay sous bois.
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