Spectacle et animations Fête des Familles Centre Socioculturel Royan

Spectacle et animations Fête des Familles

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le CSC de Royan offre à tous les enfants de Royan et alentours un goûter et spectacle avant les vacances de Noël.

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 cscroyan.famille@gmail.com

English :

The CSC de Royan is offering all children in Royan and the surrounding area a snack and show before the Christmas vacations.

German :

Das CSC Royan bietet allen Kindern aus Royan und Umgebung vor den Weihnachtsferien einen Snack und eine Aufführung an.

Italiano :

Il CSC di Royan offre a tutti i bambini di Royan e dintorni una merenda e uno spettacolo prima delle vacanze di Natale.

Espanol :

El CSC de Royan ofrece a todos los niños de Royan y alrededores una merienda y un espectáculo antes de las vacaciones de Navidad.

