Spectacle et animations Fête des Familles Centre Socioculturel Royan
Spectacle et animations Fête des Familles
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Le CSC de Royan offre à tous les enfants de Royan et alentours un goûter et spectacle avant les vacances de Noël.
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 cscroyan.famille@gmail.com
English :
The CSC de Royan is offering all children in Royan and the surrounding area a snack and show before the Christmas vacations.
German :
Das CSC Royan bietet allen Kindern aus Royan und Umgebung vor den Weihnachtsferien einen Snack und eine Aufführung an.
Italiano :
Il CSC di Royan offre a tutti i bambini di Royan e dintorni una merenda e uno spettacolo prima delle vacanze di Natale.
Espanol :
El CSC de Royan ofrece a todos los niños de Royan y alrededores una merienda y un espectáculo antes de las vacaciones de Navidad.
