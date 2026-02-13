Spectacle et atelier BABA MARTA pour la fête des Grands-mères Liverdun

Spectacle et atelier BABA MARTA pour la fête des Grands-mères

La micro-ferme créative L’Arbre de Vie et la Compagnie Bons pieds bon œil coorganise une journée spéciale en l’honneur du printemps, de la fête des grands-mères et de Baba Marta.

Découvrez la légende de Baba Marta

Baba Marta, connue pour son humeur changeante, est responsable du temps capricieux du mois de mars en Bulgarie. Pour lui demander le retour du printemps, la tradition veut que l’on lui fasse plaisir en portant une Martenitsa, un porte-bonheur symbolisant le renouveau.

> Programme de la journée

– > Spectacle de conte et marionnettes À 10h ou 15h, assistez à un spectacle de 20 minutes sur la légende de Baba Marta.

– > Atelier créatif Participez à un atelier pour fabriquer votre propre Martenitsa, un porte-bonheur du printemps.

– > Moment convivial Une buvette sera proposée par l’Arbre de vie, et vous êtes invités à apporter de quoi grignoter pour un goûter participatif.

> Une journée pour tous

Cette journée est l’occasion idéale pour passer un moment entre grands-parents et petits-enfants, dans une ambiance intergénérationnelle et créative.

> Restauration sur place

Une buvette sera proposée par l’Arbre de vie.

Vous pouvez aussi apporter de quoi grignoter pour partager ensemble un temps convivial autour d’un goûter participatif !

> Réservation obligatoire par mail cie.bpbo@gmail.com

Contact, renseignements et réservations auprès de la Compagnie Bons pieds bon œil Tél: 07 50 57 03 50Tout public

23 Route de Frouard Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 50 57 03 50 bonjour@larbredevie.bio

English :

L’Arbre de Vie creative micro-farm and Compagnie Bons pieds bon ?il co-host a special day in honor of spring, Grandma’s Day and Baba Marta.

Discover the legend of Baba Marta

Baba Marta, known for her changeable moods, is responsible for Bulgaria’s capricious March weather. To welcome the return of spring, it’s traditional to please her by wearing a Martenitsa, a lucky charm symbolizing renewal.

> The day’s program

– > Storytelling and puppet show: At 10 a.m. or 3 p.m., enjoy a 20-minute show on the legend of Baba Marta.

– > Creative workshop: Take part in a workshop to make your own Martenitsa, a springtime good luck charm.

– > A convivial moment: A refreshment bar will be set up by Arbre de vie, and you’re invited to bring your own nibbles for an afternoon snack.

> A day for all

This day is an ideal opportunity for grandparents and grandchildren to spend some time together, in a creative, intergenerational atmosphere.

> Catering on site

L’Arbre de vie will be serving refreshments.

You’re also welcome to bring your own nibbles to share a convivial afternoon snack!

> Reservations required by e-mail: cie.bpbo@gmail.com

Contact, information and reservations with Compagnie Bons pieds bon ?il: Tel: 07 50 57 03 50

