Spectacle et atelier de magie Salle de la Grenette Orgelet

Spectacle et atelier de magie

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura

Gratuit

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Spectacle et atelier de magie pour les enfants le 7 février de 14h30 à 17h à la salle de la grenette d’Orgelet.

Goûter offert par le foyer rural d’Orgelet.

A partir de 3 ans, sur inscription. .

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté orgelet.foyer.rural@gmail.com

