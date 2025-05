Spectacle et Atelier » L’écran Magique » à Micro-Folie le 17 Mai La Nuit Européenne des Musées – Place Monge Saulieu, 17 mai 2025 14:00, Saulieu.

Côte-d'Or

2025-05-17 14:00:00

2025-05-17 16:00:00

2025-05-17

??[MICRO-FESTIVAL X NUIT EUROPEENNE DES MUSEES]??

??La Micro-Folie de Saulieu accueille son premier Micro-Festival à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées !

??Rendez-vous le Samedi 17 Mai pour un spectacle et des ateliers autour de la magie du cinéma !!

??Le spectacle s’intitule « L’écran Magique », proposé par Guillaume Hoenig.

Ce spectacle est familial (à partir de 6 ans) et dure 1h. Il est programmé le samedi 17 mai à 18h.

??Avec l’artiste nous proposons également 2 séances d’ateliers à 14h et à 15h, ces ateliers durent 1h aussi. (tranche d’âge 6 12 ans)

??Tout est gratuit comme d’habitude à la Micro-Folie !

Il faut simplement s’inscrire à la médiathèque pour pouvoir participer ! (03.80.64.18.34 ou mediathequesalleir.saulieu@gmail.com)

??Micro-Folie Saulieu, 2 place Monge 21210 SAULIEU .

Place Monge Micro-Folie de Saulieu, espace culturel Sallier

Saulieu 21210 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com

