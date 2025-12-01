Spectacle et atelier pop-up Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour
Spectacle et atelier pop-up
Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura
Spectacle et atelier
MERCREDI 10 DÉCEMBRE
SPECTACLE À 15h et/ou atelier À 16h
ATELIER? À 14h et/ou SPECTACLE À 16h
SPECTACLE
Théâtre miniaturisé, d’objets et d’ombres, autour du livre animé
De 18 mois à 7 ans Durée 30 min
Lieu Salle des Calèches (à côté médiathèque)
ATELIER PARENTS-ENFANTS
Initiation au pop-up (support en trois dimensions)
À partir de 2 ans Durée 1h30
Lieu Médiathèque
avec la compagnie Bidul’Théâtre
Gratuit Sur inscription par mail, téléphone, sur place, ou via les liens suivants
Spectacle https://xoyondo.com/dp/cwdim7g95wopwej
Atelier https://xoyondo.com/dp/f5x3ja0uuzd5vre .
Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr
