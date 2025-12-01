Spectacle et atelier pop-up Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Spectacle et atelier pop-up Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour mercredi 10 décembre 2025.

Spectacle et atelier pop-up

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10

Date(s) :
2025-12-10

Spectacle et atelier
MERCREDI 10 DÉCEMBRE
SPECTACLE À 15h et/ou atelier À 16h
ATELIER? À 14h et/ou SPECTACLE À 16h

SPECTACLE

Théâtre miniaturisé, d’objets et d’ombres, autour du livre animé
De 18 mois à 7 ans Durée 30 min

Lieu Salle des Calèches (à côté médiathèque)

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Initiation au pop-up (support en trois dimensions)

À partir de 2 ans Durée 1h30

Lieu Médiathèque

avec la compagnie Bidul’Théâtre

Gratuit Sur inscription par mail, téléphone, sur place, ou via les liens suivants

Spectacle https://xoyondo.com/dp/cwdim7g95wopwej

Atelier https://xoyondo.com/dp/f5x3ja0uuzd5vre   .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61  mediatheque@ccportedujura.fr

English : Spectacle et atelier pop-up

L’événement Spectacle et atelier pop-up Saint-Amour a été mis à jour le 2025-11-27 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA