Spectacle et cinéma en plein air Creil

Dans le cadre du projet « Culture et renouvellement urbain », en partenariat avec 1001 Vies Habitat, venez profiter d’une fin d’après-midi festive et conviviale le mercredi 20 août 2025 à la Maison de quartier de la Garenne !
Au programme de la fin d’après-midi
17h Spectacle par la compagnie du fer à coudre « Expédition mécanique »
18h à 20h Cinéma en plein air avec le film d’animation « FLOW »
Venez nombreux et profitez de cette belle soirée de culture et de convivialité en plein cœur de Creil !
Si le temps ne le permet pas cet évènement se déroulera en intérieur.
Rdv à la Maison de Quartier de la Garenne, rue Mégret à Creil.
Gratuit, en accès libre pour toute la famille 0 .
Rue du Mégret Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 50 00
