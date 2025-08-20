Spectacle et cinéma en plein air Creil

Rue du Mégret Creil Oise

Début : 2025-08-20 17:00:00

fin : 2025-08-20 20:00:00

Dans le cadre du projet « Culture et renouvellement urbain », en partenariat avec 1001 Vies Habitat, venez profiter d’une fin d’après-midi festive et conviviale le mercredi 20 août 2025 à la Maison de quartier de la Garenne !

Au programme de la fin d’après-midi

17h Spectacle par la compagnie du fer à coudre « Expédition mécanique »

18h à 20h Cinéma en plein air avec le film d’animation « FLOW »

Venez nombreux et profitez de cette belle soirée de culture et de convivialité en plein cœur de Creil !

Si le temps ne le permet pas cet évènement se déroulera en intérieur.

Rdv à la Maison de Quartier de la Garenne, rue Mégret à Creil.

Gratuit, en accès libre pour toute la famille 0 .

Rue du Mégret Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 50 00

