Spectacle et concert au profit de la ligue contre le cancer Salle des Aulnes Lillebonne

Spectacle et concert au profit de la ligue contre le cancer

Le vendredi 20 février à la salle des Aulnes (Lillebonne),

20h00 Comédie Un enfant caché de Françoise Bertin, avec Florian Bouillon et sa troupe.

21h15 Concert chorale Imaginaria.

Les fonds récoltés permettent à la Ligue de financer des soins de support et bien-être pour les malades du territoire (notre espace Ligue Caux vallée de Seine) et/ou des programmes de recherche. .

