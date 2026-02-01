Spectacle et concert au profit de la ligue contre le cancer Salle des Aulnes Lillebonne
Salle des Aulnes Impasse des Aulnes Lillebonne Seine-Maritime
Début : 2026-02-20 20:00:00
Le vendredi 20 février à la salle des Aulnes (Lillebonne),
20h00 Comédie Un enfant caché de Françoise Bertin, avec Florian Bouillon et sa troupe.
21h15 Concert chorale Imaginaria.
Les fonds récoltés permettent à la Ligue de financer des soins de support et bien-être pour les malades du territoire (notre espace Ligue Caux vallée de Seine) et/ou des programmes de recherche. .
English : Spectacle et concert au profit de la ligue contre le cancer
