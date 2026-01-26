Spectacle et Concert

Salle des fêtes L’Usine Clergoux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

20h31 Préliminaires, pénétration, orgasme ? Elle dit tout haut ce qu’elle a longtemps pensé tout bas. Claire s’est emmerdée, beaucoup trop souvent, pendant beaucoup trop longtemps ! Pendant 1h30, elle racontera toute sa

vie sexuelle, avec finesse, ironie et auto-dérision. Le propos n’est ni vulgaire ni pornographique. C’est cru et assurément délicat, confrontant et généreux, sans détour pleins d’espoirs.

22h33 Atomic Ping Pong Il y aura du costume, de la parole crue, des synthés aquatiques, du riff dur et de la poésie.

Entre l’humour de Philippe Katerine, le groove d’Ultra Zook et la sensibilité de Stromaé, Atomic Ping Pong, c’est toujours

une invitation à danser sur un sentier surréaliste, politique et plein d’auto-dérision. .

Salle des fêtes L’Usine Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 91 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle et Concert

L’événement Spectacle et Concert Clergoux a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze