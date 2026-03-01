Spectacle et concert pour la journée internationale des droits des femmes Parc de Loisirs de l’Anse-Vata

Parc de Loisirs de l’Anse-Vata Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:30:00

fin : 2026-03-08 19:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Pour marquer la journée internationale des droits des femmes à Nouméa, la ville organise un événement grand public décliné successivement sur deux sites, le dimanche 8 mars, de 16 heures à 19h30, avec une demi-heure de battement pour se déplacer.

.

Parc de Loisirs de l’Anse-Vata Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 23.26.50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark International Women’s Rights Day in Nouméa, the city is organizing an event for the general public at two successive sites, on Sunday March 8, from 4pm to 7:30pm, with half an hour to spare.

L’événement Spectacle et concert pour la journée internationale des droits des femmes Parc de Loisirs de l’Anse-Vata Nouméa a été mis à jour le 2026-02-28 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie