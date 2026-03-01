Spectacle et concert pour la journée internationale des droits des femmes Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa
Spectacle et concert pour la journée internationale des droits des femmes Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa dimanche 8 mars 2026.
Spectacle et concert pour la journée internationale des droits des femmes Parc Urbain de Sainte Marie
Parc Urbain de Saint-Marie Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Pour marquer la journée internationale des droits des femmes à Nouméa, la ville organise un événement grand public décliné successivement sur deux sites, le dimanche 8 mars, de 16 heures à 19h30, avec une demi-heure de battement pour se déplacer.
.
Parc Urbain de Saint-Marie Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 23.26.50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark International Women’s Rights Day in Nouméa, the city is organizing an event for the general public at two successive sites, on Sunday March 8, from 4pm to 7:30pm, with half an hour to spare.
L’événement Spectacle et concert pour la journée internationale des droits des femmes Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa a été mis à jour le 2026-02-28 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie