Spectacle et contes de Noël au château de Quintin, Impasse de la pompe Saint-Brieuc

Spectacle et contes de Noël au château de Quintin

Impasse de la pompe Château de Quintin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-29 15:00:00

fin : 2025-12-29 16:15:00

2025-12-29

Erell et Framboise, conteuses, sont heureuses de vous retrouver le lundi 29 décembre à 15h au château de Quintin pour vous raconter de belles et tendres histoires qui feront voyager petits et grands dans la magie de Noël. .

