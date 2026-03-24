Spectacle et court-métrage

1 Place Pillain Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Résidence du 1er au 3 avril 2026 de la Compagnie L’Envolée Furieuse (personnes adultes en situation de handicap), Foyer de vie du Blanc Atout Brenne en partenariat avec Barda compagnie.

Spectacle En vies à 19h (théâtre, 1 heure, tout public), suivi du court-métrage Détrack (27 minutes, tout public). En pleine tournée de leur nouveau spectacle, une compagnie de clown·es tombe en panne de camion. Sans réseau et perdus au milieu de la campagne, ils s’embarquent dans une épopée fantastique et complètement détrack , à la rencontre de personnages singuliers et décalés. .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46

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English :

Residence from April 1 to 3, 2026 for Compagnie L?Envolée Furieuse (adults with disabilities), Foyer de vie du Blanc ? Atout Brenne in partnership with Barda compagnie.

L’événement Spectacle et court-métrage Vatan a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Champs d’Amour