Spectacle et déambulation : « La Légende d’Alice de Forbach » Le château du Schlossberg Forbach

Spectacle et déambulation : « La Légende d’Alice de Forbach » Dimanche 21 septembre, 16h00 Le château du Schlossberg Moselle

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez assister à un spectacle et à une déambulation, depuis la Cour aux Canons jusqu’à la tour du Schlossberg, sur la légende d’Alice de Forbach, présentés par « Les Amis des Orgues de Forbach ».

Vous pourrez également accéder librement à la tour du parc et participer à une visite guidée du parc.

L'existence du château remonterait à la fin du XIᵉ siècle, début du XIIᵉ. À l'origine, il était constitué d'une fortification primaire : donjon, annexes et enceintes. Il fut agrandi, remanié et modernisé au gré de l'évolution de l'art de la guerre et des sièges au cours des siècles suivants, et ce jusqu'au XVIIᵉ siècle. Mais la guerre de Trente Ans fut fatale au château.

Le château tomba ensuite dans l’oubli jusqu’en 1886, lorsque l’industriel Gustave Adt devint propriétaire de toute la colline.

En 1891, il fit ériger, par l’architecte Paul Tornow, une grande tour octogonale de 30 mètres sur les bases de l’ancienne tour ronde édifiée par Arnould de Sierck. Cette tour, dénommée Saareck, de style néo-gothique, avec son escalier en spirale, est devenue le symbole de Forbach.

Gustave Adt fit mettre les ruines en valeur, aménagea les abords de la colline en un parc agréable et édifia une ferme modèle, le Burghof, qui abrite de nos jours le Centre des congrès.

