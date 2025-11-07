Spectacle et débat Vis ma vie d’enfant Salle des Fêtes Baccarat

Spectacle et débat Vis ma vie d’enfant

Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:00:00

Dans le cadre du projet commun Vis ma vie d’enfant , les équipes de Familles Rurales en Relais, du Multi-Accueil du SIVOM Clé des champs , de la micro-crèche Le bois des Lutins et du service de PMI s’associent pour vous inviter à deux temps forts autour de la relation parents-enfants: Une pièce de théâtre pleine de vérité et d’humour sur la vie de couple et de famille puis un moment convivial et participatif pour réfléchir ensemble aux défis du quotidien des parents0. Gratuit. Inscription en ligne.

Informations au 06 70 33 14 34Tout public

Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 33 14 34

English :

As part of the joint Vis ma vie d?enfant project, the teams from Familles Rurales en Relais, the SIVOM Clé des champs Multi-Accueil, the Le bois des Lutins micro-crèche and the PMI service are joining forces to invite you to two events focusing on the parent-child relationship: A play full of truth and humor about life as a couple and as a family, followed by a convivial, participatory moment to reflect together on the challenges of everyday parenthood0. Free admission. Online registration.

Information on 06 70 33 14 34

German :

Im Rahmen des gemeinsamen Projekts Vis ma vie d’enfant laden die Teams von Familles Rurales en Relais, der Multi-Accueil du SIVOM Clé des champs , der Mikro-Krippe Le bois des Lutins und der Dienststelle für Mutter und Kind gemeinsam zu zwei Veranstaltungen rund um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ein: Ein wahrheitsgetreues und humorvolles Theaterstück über das Leben als Paar und Familie und anschließend ein geselliger und partizipativer Moment, um gemeinsam über die Herausforderungen des Elternalltags nachzudenken0. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung online möglich.

Informationen unter 06 70 33 14 34

Italiano :

Nell’ambito del progetto comune Vis ma vie d’enfant , le équipe di Familles Rurales en Relais, del Multi-Accueil SIVOM Clé des champs , del micro-nido Le bois des Lutins e del servizio PMI si uniscono per invitarvi a due eventi incentrati sulla relazione genitori-figli: Uno spettacolo teatrale pieno di verità e umorismo sulla vita di coppia e di famiglia, seguito da un momento conviviale e partecipativo per riflettere insieme sulle sfide della genitorialità quotidiana0. Ingresso libero. Iscrizione online.

Informazioni al numero 06 70 33 14 34

Espanol :

En el marco del proyecto común Vis ma vie d’enfant , los equipos de Familles Rurales en Relais, del Multi-Accueil SIVOM Clé des champs , de la micro-guardería Le bois des Lutins y del servicio PMI se unen para invitarle a dos eventos centrados en la relación padres-hijos: Una obra de teatro llena de verdad y humor sobre la vida en pareja y en familia, seguida de un momento de convivencia y participación para reflexionar juntos sobre los retos de la paternidad cotidiana0. Entrada gratuita. Inscripción en línea.

Información en el 06 70 33 14 34

