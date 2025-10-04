SPECTACLE ET ELECTION MISS SORCIERE 2026 à CHALINDREY Chalindrey
SPECTACLE ET ELECTION MISS SORCIERE 2026 à CHALINDREY
Centre Socio Culturel Chalindrey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Tout public
L’éléction de Miss Sorcière est un spectacle familial, mêlant pièce de théâtre humoristique et élection de miss.
Buvette
Patisserie
Billetterie et points de vente
– au centre socio-culturel de Chalindrey (hall cordier) le 27 septembre et le 04 octobre de 10h à 12h
– par téléphone après 20h
– sur place, à l’ouverture des portes, à partir de 20h .
Centre Socio Culturel Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 89 51 88 assoshazam@gmail.com
