Spectacle Et elles vécurent heureuses à Niort Niort

Spectacle Et elles vécurent heureuses à Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

ANGELIQUE VA DIRE OUI OU NON

JEANNE EST ENCEINTE OU PAS

DELPHINE DIVORCE ET GARDE LE CHIEN

Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas ? Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes que tout oppose vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie.

Toutes les trois on un point commun la recherche du bonheur… Le vrai !

UNE COMÉDIE JOYEUSEMENT FÉROCE

Avec Laurie Bordesoules, Hélène Boutin et Pascaline Ploneis. .

