Spectacle Et elles vécurent heureuses à Niort Niort
Spectacle Et elles vécurent heureuses à Niort Niort samedi 31 janvier 2026.
Spectacle Et elles vécurent heureuses à Niort
202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
ANGELIQUE VA DIRE OUI OU NON
JEANNE EST ENCEINTE OU PAS
DELPHINE DIVORCE ET GARDE LE CHIEN
Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas ? Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes que tout oppose vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie.
Toutes les trois on un point commun la recherche du bonheur… Le vrai !
UNE COMÉDIE JOYEUSEMENT FÉROCE
Avec Laurie Bordesoules, Hélène Boutin et Pascaline Ploneis. .
202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Et elles vécurent heureuses à Niort
L’événement Spectacle Et elles vécurent heureuses à Niort Niort a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Niort Marais Poitevin