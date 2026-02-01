Spectacle Et elles vécurent heureuses Centre de Congrès Caen

Spectacle Et elles vécurent heureuses

Centre de Congrès 13 Av. Albert Sorel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Angelique va dire oui ou non ? Jeanne est enceinte ou pas ? Delphine divorce et garde le chien ?

Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas ?

Dans la salle d’attente d’un cabinet médical,

trois femmes que tout oppose vont se rencontrer

à un moment charnière de leur vie.

Toutes les trois on un point commun

la recherche du bonheur… Le vrai !

Une comédie joyeusement féroce ! .

Centre de Congrès 13 Av. Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 15 72 90 35 tom@artandshow.fr

English : Spectacle Et elles vécurent heureuses

Will Angelique say yes or no? Is Jeanne pregnant or not? Delphine divorces and keeps the dog?

What if happiness could be found where we least expect it?

