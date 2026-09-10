Spectacle et enquête : sur les traces d’Agatha Christie, Site Simone Veil, Amiens

Informations pratiques

Spectacle et enquête : sur les traces d’Agatha Christie Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h00 Site Simone Veil Somme

À partir de 11 ans. Accès gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Spectacle anniversaire proposé dans le cadre des 50 ans de la disparition d’Agatha Christie – l’autrice la plus lue et vendue au monde.

La Compagnie En scène vous propose de vous plonger dans la seule énigme d’Agatha Christie qui n’a jamais été résolue : sa propre disparition ! En petits groupes, votre mission consiste à devenir l’enquêteur d’un jour auprès des comédiens.

Spectacle à partir de 11 ans.

Réservation obligatoire.

Parking gratuit sur site.

Site Simone Veil 49 Boulevard de Châteaudun 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr/jep [{« type »: « link », « value »: « http://www.somme.fr/jep »}] Construit dans les années 1880 pour accueillir l’École normale des institutrices de la Somme, l’édifice est ensuite devenu l’IUFM dans les années 1980. En 2021, le bâtiment devient le site Simone Veil et accueille désormais des services du social du Département de la Somme. Le parking du site est ouvert gratuitement à l’ensemble des visiteurs.

Spectacle anniversaire proposé dans le cadre des 50 ans de la disparition d’Agatha Christie – l’autrice la plus lue et vendue au monde.

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