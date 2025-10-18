Spectacle Et eux, qui les aident Erdeven

Spectacle Et eux, qui les aident Erdeven samedi 18 octobre 2025.

Espace culturel Le Roelan Erdeven

Début : 2025-10-18 14:00:00

2025-10-18

Auray Quiberon Terre Atlantique propose, en partenariat avec la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) d’Auray, un événement ouvert à tous, à l’espace Le Roëlan d’Erdeven.

Le spectacle interactif Les aidants, héros du quotidien. Et eux, qui les aide ? traitera du rôle, majeur pour le lien social, des aidants et des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés.

Les personnes qui aident un proche concerné par une perte d’autonomie, un trouble psychique, une maladie physique ou un handicap peuvent eux même voir leur santé mentale fragilisée par la fatigue, la solitude ou l’anxiété.

Le spectacle, animé par la compagnie Impro Infini, invitera le public à réfléchir collectivement sur le soutien nécessaire à apporter aux aidants. La représentation sera suivie d’une table ronde et d’un temps d’échanges sur les ressources mobilisables du territoire et les acteurs pouvant soutenir les aidants : associations, plateforme d’accompagnement, professionnels de santé, etc.

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) auront lieu du 6 au 19 octobre 2025 autour du thème national Pour notre santé mentale, réparons le lien social . .

Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

