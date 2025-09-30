Spectacle et forum « Une Nouvelle Saison » Nazelles-Négron

La compagnie Vol de Nuit vous présente le 30 septembre 2025 leur spectacle en chansons « Une Nouvelle Saison » suivi d’un forum.

« Sur fond d’enquête policière menée par 2 inspecteurs genre « pieds nickelés », 4 jeunes retraités font vivre musicalement et en chansons un lieu associatif où se croisent au rythme des saisons de multiples personnages hauts en couleurs. « Aux Pôtes Âgés » on rit, on cause, on chante surtout et on explore les pistes d’une retraite heureuse ».

Réservation obligatoire.

Renseignements et inscriptions ASEPT Centre-Val de Loire 07 67 59 46 01 .

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 59 46 01

English :

On September 30, 2025, the Vol de Nuit company presents their song show « Une Nouvelle Saison », followed by a forum.

German :

Die Kompanie Vol de Nuit präsentiert Ihnen am 30. September 2025 ihre Chanson-Show « Une Nouvelle Saison » mit anschließendem Forum.

Italiano :

Il 30 settembre 2025, la compagnia Vol de Nuit presenterà il suo spettacolo canoro « Une Nouvelle Saison », seguito da un forum.

Espanol :

El 30 de septiembre de 2025, la compañía Vol de Nuit presentará su espectáculo de canciones « Une Nouvelle Saison », seguido de un foro.

