Spectacle et goûter de Noël Histoires de signes Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Spectacle et goûter de Noël Histoires de signes

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Spectacle bilingue LSF/Français pour enfants présentée par la Compagnie Singuliers Associés , suivi d’un moment de partages et de rencontres autour d’un goûter avec une arrivée surprise !

Gratuit pour tous les enfants et les membres de l’association Des Mains et des Signes, entrée à 5€ pour les non membres, ou possibilité de prendre une cotisation annuelle de 10€ sur place .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

English : Spectacle et goûter de Noël Histoires de signes

L’événement Spectacle et goûter de Noël Histoires de signes Narrosse a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Grand Dax