Spectacle et goûter de Noël Histoires de signes Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Spectacle bilingue LSF/Français pour enfants présentée par la Compagnie Singuliers Associés , suivi d’un moment de partages et de rencontres autour d’un goûter avec une arrivée surprise !
Gratuit pour tous les enfants et les membres de l’association Des Mains et des Signes, entrée à 5€ pour les non membres, ou possibilité de prendre une cotisation annuelle de 10€ sur place .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
