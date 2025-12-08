Spectacle et goûter Saint-Just-Malmont
L’ADMR de Saint-Just-Malmont propose un spectacle suivi d’un goûter.
Plus d’informations à venir.
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 68 28 info.stjustmalmont@fede43.admr.org
English :
ADMR Saint-Just-Malmont offers a show followed by a snack.
More information to come.
German :
Die ADMR von Saint-Just-Malmont bietet eine Aufführung mit anschließendem Imbiss an.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
L’ADMR di Saint-Just-Malmont organizza uno spettacolo seguito da una merenda.
Maggiori informazioni in seguito.
Espanol :
El ADMR de Saint-Just-Malmont organiza un espectáculo seguido de un aperitivo.
Más información en breve.
