Spectacle et goûter Saint-Just-Malmont

Spectacle et goûter Saint-Just-Malmont lundi 8 décembre 2025.

Spectacle et goûter

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-12-08

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

L’ADMR de Saint-Just-Malmont propose un spectacle suivi d’un goûter.

Plus d’informations à venir.

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 68 28 info.stjustmalmont@fede43.admr.org

English :

ADMR Saint-Just-Malmont offers a show followed by a snack.

More information to come.

German :

Die ADMR von Saint-Just-Malmont bietet eine Aufführung mit anschließendem Imbiss an.

Weitere Informationen folgen.

Italiano :

L’ADMR di Saint-Just-Malmont organizza uno spettacolo seguito da una merenda.

Maggiori informazioni in seguito.

Espanol :

El ADMR de Saint-Just-Malmont organiza un espectáculo seguido de un aperitivo.

Más información en breve.

L’événement Spectacle et goûter Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Loire Semène