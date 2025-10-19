Spectacle et grillée de châtaignes Valady

Spectacle et grillée de châtaignes Valady dimanche 19 octobre 2025.

Spectacle et grillée de châtaignes

Nuces Valady Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Spectacle pour enfants « Ptit Plou » et grillée de châtaigne le dimanche 19 octobre, à 15h30, à la salle des fêtes de Nuces

.

Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 7 89 76 95 71 ape.ecole.nuces@gmail.com

English :

Children’s show « Ptit Plou » and chestnut roast Sunday, October 19, at 3:30 p.m. at the Nuces village hall

German :

Kindervorstellung « Ptit Plou » und Kastaniengrillen am Sonntag, 19. Oktober, um 15.30 Uhr im Festsaal von Nuces

Italiano :

Spettacolo per bambini « Ptit Plou » e arrosto di castagne domenica 19 ottobre alle 15.30 nella sala del villaggio di Nuces

Espanol :

Espectáculo infantil « Ptit Plou » y asado de castañas el domingo 19 de octubre a las 15.30 h en el salón del pueblo de Nuces

L’événement Spectacle et grillée de châtaignes Valady a été mis à jour le 2025-09-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)