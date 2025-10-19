Spectacle et grillée de châtaignes Valady
Spectacle et grillée de châtaignes Valady dimanche 19 octobre 2025.
Spectacle et grillée de châtaignes
Nuces Valady Aveyron
Début : Dimanche 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Spectacle pour enfants « Ptit Plou » et grillée de châtaigne le dimanche 19 octobre, à 15h30, à la salle des fêtes de Nuces
Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 7 89 76 95 71 ape.ecole.nuces@gmail.com
English :
Children’s show « Ptit Plou » and chestnut roast Sunday, October 19, at 3:30 p.m. at the Nuces village hall
German :
Kindervorstellung « Ptit Plou » und Kastaniengrillen am Sonntag, 19. Oktober, um 15.30 Uhr im Festsaal von Nuces
Italiano :
Spettacolo per bambini « Ptit Plou » e arrosto di castagne domenica 19 ottobre alle 15.30 nella sala del villaggio di Nuces
Espanol :
Espectáculo infantil « Ptit Plou » y asado de castañas el domingo 19 de octubre a las 15.30 h en el salón del pueblo de Nuces
