SPECTACLE ET LA LUMIÈRE FUT Valras-Plage

SPECTACLE ET LA LUMIÈRE FUT

11 Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Après Et Dieu créa le Swing ! , les Swing Cockt’Elles et Alain Sachs présentent Et la lumière fut ! , un spectacle plein d’énergie, d’humour et d’espoir porté par la musique et la chanson.

Après le succès de Et Dieu créa le Swing ! , les Swing Cockt’Elles poursuivent leur collaboration avec Alain Sachs dans ce nouvel opus, Et la lumière fut ! , qui célèbre l’espoir. Dans un monde rempli de doutes et d’angoisses, le trio de chanteuses oppose son énergie créatrice avec humour et accompagnées de leur pianiste virtuose. Elles explorent la condition humaine et l’état du monde, invitant chacun à rêver, sans concession mais avec enthousiasme, à travers la musique et la chanson, portée par les auteurs et compositeurs les plus inspirés. Suivez la lumière, vous ne serez pas déçus !

À partir de 8 ans.

Réservation obligatoire. .

11 Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33

English :

After « Et Dieu créa le Swing?! », the Swing Cockt?Elles and Alain Sachs present « Et la lumière fut?! », a show full of energy, humor and hope in music and song.

German :

Nach « ?Et Dieu créa le Swing?!? » präsentieren die Swing Cockt?Elles und Alain Sachs « ?Et la lumière fut?!? », eine Show voller Energie, Humor und Hoffnung, die von Musik und Gesang getragen wird.

Italiano :

Dopo « Et Dieu créa le Swing », gli Swing Cockt?Elles e Alain Sachs presentano « Et la lumière fut », uno spettacolo pieno di energia, umorismo e speranza guidato da musica e canzoni.

Espanol :

Tras « Et Dieu créa le Swing », los Swing Cockt?Elles y Alain Sachs presentan « Et la lumière fut », un espectáculo lleno de energía, humor y esperanza impulsado por la música y las canciones.

