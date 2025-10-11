Spectacle: Et l’image fit du bruit Espace Philippe Auguste Vernon

Spectacle: Et l’image fit du bruit

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon

Début : 2025-10-11 17:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Imaginez un monde où des ustensiles de cuisine, des outils de bricolage ou encore des jouets d’enfants redonnent vie et son à quatre films d’animation de la fin du XIXe siècle et du début XXe siècle. C’est l’univers que propose Acousmatic Theatre avec son nouveau spectacle Et l’image fit du bruit. Des objets détournés avec malice, des inventions ingénieuses qui se transforment en instruments de musique, le tout orchestré par un duo burlesque qui tente tant bien que mal de nous raconter la naissance de l’animation et l’impact du son au cinéma. Loin d’une simple illustration sonore, Acousmatic Theatre tisse un dialogue vibrant entre les images et les sons. Entre humour, poésie et pop culture, cette ode à l’imagination invite les enfants autant que les adultes à un voyage cinématographique unique. Un spectacle où le silence

prend voix et où l’image se pare d’une nouvelle dimension sonore.

Informations pratiques

– Durée 50min

– A partir de 5 ans

– Tarif unique 5€ .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

