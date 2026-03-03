Spectacle Et nous serons debout Gramat

Spectacle Et nous serons debout

Soirée musicale et poétique en hommage à Marcelle Delpastre, grande voix corrézienne de l’Occitanie. Marie-Laure Fraysse, à l’accordéon, mêle musiques et textes en français et en occitan, entre langue, mémoire et territoire

Tout public

A musical and poetic evening in tribute to Marcelle Delpastre, one of Occitanie?s great voices from Correze

