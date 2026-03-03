Spectacle Et nous serons debout Gramat
Spectacle Et nous serons debout Gramat vendredi 3 avril 2026.
Spectacle Et nous serons debout
avenue Paul Mazet Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Soirée musicale et poétique en hommage à Marcelle Delpastre, grande voix corrézienne de l’Occitanie
Soirée musicale et poétique en hommage à Marcelle Delpastre, grande voix corrézienne de l’Occitanie. Marie-Laure Fraysse, à l’accordéon, mêle musiques et textes en français et en occitan, entre langue, mémoire et territoire
Tout public
.
avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical and poetic evening in tribute to Marcelle Delpastre, one of Occitanie?s great voices from Correze
L’événement Spectacle Et nous serons debout Gramat a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne