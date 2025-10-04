Spectacle et projection Alfredo Corrado Salle de spectacle du Plateau de la Justice Épinal

Salle de spectacle du Plateau de la Justice 6 Avenue du Président Kennedy Épinal Vosges

Samedi 2025-10-04 13:00:00

2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Spectacle et projection Alfredo Corrado. Un film de Julien Bourges

Cinésourds.

Sourd et entendant bienvenue. Interprète et sous titrage présent.

Projection de la vie d’un homme sourd qui a sut imposé le théâtre aux Sourds.

À travers ce documentaire, Julien Bourges retrace en partie la vie d’Alfredo Corrado, artiste sourd américain et cofondateur d’IVT International Visual Théâtre.

Aujourd’hui considéré comme une personnalité importante dans la communauté sourde française, Alfredo Corrado était arrivé à Paris à la fin des années 70, une époque où la langue des signes française était proscrite et méprisée.Tout public

Salle de spectacle du Plateau de la Justice 6 Avenue du Président Kennedy Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Show and screening Alfredo Corrado. A film by Julien Bourges

Cinesourds.

Deaf and hearing welcome. Interpreter and subtitles present.

Screening of the life of a deaf man who brought theater to the Deaf.

In this documentary, Julien Bourges retraces part of the life of Alfredo Corrado, American deaf artist and co-founder of IVT ? International Visual Theater.

Now considered an important figure in the French deaf community, Alfredo Corrado arrived in Paris in the late 70s, at a time when French sign language was outlawed and despised.

German :

Aufführung und Filmvorführung Alfredo Corrado. Ein Film von Julien Bourges

Cinésourds.

Taub und hörend willkommen. Dolmetscher und Untertitel vorhanden.

Projektion des Lebens eines gehörlosen Mannes, der das Theater für Gehörlose durchgesetzt hat.

Mit diesem Dokumentarfilm zeichnet Julien Bourges teilweise das Leben von Alfredo Corrado nach, einem amerikanischen gehörlosen Künstler und Mitbegründer von IVT? International Visual Theatre.

Alfredo Corrado, der heute als eine wichtige Persönlichkeit in der französischen Gehörlosengemeinschaft gilt, war Ende der 1970er Jahre nach Paris gekommen, einer Zeit, in der die französische Gebärdensprache geächtet und verachtet wurde.

Italiano :

Mostra e proiezione Alfredo Corrado. Un film di Julien Bourges

Cinésourds.

Accoglienza di sordi e udenti. Presente interprete e sottotitoli.

Proiezione della vita di un uomo sordo che ha portato il teatro ai sordi.

Attraverso questo documentario, Julien Bourges ripercorre parte della vita di Alfredo Corrado, artista sordo americano e cofondatore dell’IVT? International Visual Theatre.

Oggi considerato una figura importante della comunità sorda francese, Alfredo Corrado arrivò a Parigi alla fine degli anni ’70, in un periodo in cui la lingua dei segni francese era bandita e disprezzata.

Espanol :

Espectáculo y proyección Alfredo Corrado. Una película de Julien Bourges

Cinésourds.

Sordos y oyentes bienvenidos. Intérprete y subtítulos presentes.

Proyección de la vida de un sordo que llevó el teatro a los sordos.

A través de este documental, Julien Bourges recorre parte de la vida de Alfredo Corrado, artista sordo estadounidense y cofundador del IVT ? Teatro Visual Internacional.

Considerado hoy una figura importante de la comunidad sorda francesa, Alfredo Corrado llegó a París a finales de los años 70, en una época en que la lengua de signos francesa estaba proscrita y despreciada.

