Spectacle Et puis Rue de la Louvière Épinal mardi 24 mars 2026.
Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges
Début : Mercredi Mardi 2026-03-24 10:00:00
fin : 2026-03-25
Suivez l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant métamorphosé de saison en saison par des personnages mi-hommes mi-outils. Alliant marionnettes, théâtre de papier et musique, la compagnie La Soupe adapte pour la scène le superbe livre d’images Et puis, signé du très créatif duo Icinori. Animaux, humains et créatures fantastiques s’y croisent et nous font percevoir la richesse et le foisonnement de ce monde. Des tableaux sans paroles s’animent comme dans la machinerie d’un théâtre baroque. Au fil des mois, des hommes à tête d’outils, ouvriers du changement, transforment la nature, la modifient profondément.
Cette lecture engagée et écologique, ce regard poétique et clairvoyant sur notre début de siècle, la compagnie La Soupe souhaite la confier aux enfants. Dans le monde dessiné par Icinori, l’homme-outil abat la forêt, tranche la montagne, vide la nature de ses habitants fantastiques… mais la fin de l’histoire reste ouverte et n’en est finalement peut-être pas une…alors à nous d’inventer la suite !Enfants
Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58
English :
Follow the story of a wild, lush landscape transformed from season to season by half-man, half-tool characters. Combining puppetry, paper theater and music, Compagnie La Soupe adapts for the stage the superb picture book Et puis by the creative duo Icinori. Animals, humans and fantastical creatures cross paths, giving us a glimpse of the richness and abundance of this world. Wordless tableaux come to life as if in the machinery of a baroque theater. Over the months, men with tools, workers of change, transform nature, profoundly changing it.
Compagnie La Soupe wants to give children the chance to read this committed and ecological play, this poetic and clear-sighted look at the beginning of our century. In the world designed by Icinori, the man-tool cuts down the forest, slices up the mountain, empties nature of its fantastic inhabitants? but the end of the story remains open and may not actually be one? so it’s up to us to invent what happens next!
German :
Verfolgen Sie die Geschichte einer wilden und üppigen Landschaft, die von Jahreszeit zu Jahreszeit von Figuren, die halb Mensch, halb Werkzeug sind, verwandelt wird. Das Ensemble La Soupe vereint Marionetten, Papiertheater und Musik und adaptiert das wunderschöne Bilderbuch Et puis des kreativen Duos Icinori für die Bühne. Tiere, Menschen und fantastische Kreaturen begegnen sich darin und lassen uns den Reichtum und die Fülle dieser Welt wahrnehmen. Die wortlosen Bilder werden wie in der Maschinerie eines Barocktheaters zum Leben erweckt. Im Laufe der Monate verwandeln Menschen mit Werkzeugköpfen, Arbeiter des Wandels, die Natur und verändern sie grundlegend.
Diese engagierte und ökologische Lektüre, diesen poetischen und weitsichtigen Blick auf unseren Jahrhundertbeginn möchte die Kompanie La Soupe den Kindern anvertrauen. In der Welt, die Icinori entworfen hat, fällt der Werkzeugmensch den Wald, schneidet die Berge ab, entleert die Natur von ihren fantastischen Bewohnern… aber das Ende der Geschichte bleibt offen und ist vielleicht gar keins… also liegt es an uns, die Fortsetzung zu erfinden!
Italiano :
Seguite la storia di un paesaggio selvaggio e lussureggiante trasformato di stagione in stagione da personaggi in parte uomini e in parte attrezzi. Combinando burattini, teatro di carta e musica, La Soupe adatta per il palcoscenico il superbo libro illustrato Et puis del duo altamente creativo Icinori. Animali, uomini e creature fantastiche si uniscono per darci un’idea della ricchezza e dell’abbondanza di questo mondo. I tableaux senza parole prendono vita come nei macchinari di un teatro barocco. Nel corso dei mesi, uomini con attrezzi, operai del cambiamento, trasformano la natura, cambiandola profondamente.
La Soupe vuole dare ai bambini la possibilità di leggere questa pièce impegnata ed ecologica, questo sguardo poetico e lucido sull’inizio del secolo. Nel mondo tratteggiato da Icinori, l’uomo-strumento taglia la foresta, fa a fette la montagna, svuota la natura dei suoi fantastici abitanti, ma la fine della storia rimane aperta e potrebbe non essere tale, quindi sta a noi inventare il seguito!
Espanol :
Sigue la historia de un paisaje salvaje y exuberante transformado de estación en estación por personajes que son en parte hombres y en parte herramientas. Combinando títeres, teatro de papel y música, La Soupe adapta al escenario el magnífico libro ilustrado Et puis, del creativo dúo Icinori. Animales, seres humanos y criaturas fantásticas se unen para darnos una idea de la riqueza y abundancia de este mundo. Los cuadros sin palabras cobran vida como en la maquinaria de un teatro barroco. A lo largo de los meses, hombres con herramientas, trabajadores del cambio, transforman la naturaleza, modificándola profundamente.
La Soupe quiere dar a los niños la oportunidad de leer esta obra comprometida y ecológica, esta mirada poética y clarividente sobre el cambio de siglo. En el mundo esbozado por Icinori, el hombre-herramienta tala el bosque, trocea la montaña, vacía la naturaleza de sus fantásticos habitantes… pero el final de la historia queda abierto y puede que no lo sea en realidad… ¡así que nos toca a nosotros inventar qué ocurre a continuación!
