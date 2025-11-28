Spectacle Et ré-inventons la tendresse Café la Patte d’Oie Douarnenez
Spectacle Et ré-inventons la tendresse
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
Une aventure théatrale gesticulée à la rencontre entre la France et le Guatemala, l’intime, le politique, la 8.6 et le Komboucha. .
