Spectacle Et ré-inventons la tendresse Café la Patte d’Oie Douarnenez

Spectacle Et ré-inventons la tendresse

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Une aventure théatrale gesticulée à la rencontre entre la France et le Guatemala, l’intime, le politique, la 8.6 et le Komboucha. .

