Spectacle et Rencontre Conversation avec Joséphine par Maroussia Pourpoint Musée des Beaux-Arts de Nancy Auditorium Nancy

Spectacle et Rencontre Conversation avec Joséphine par Maroussia Pourpoint

Musée des Beaux-Arts de Nancy Auditorium 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Finissage de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne :

Extrait du spectacle Conversation avec Joséphine, suivi d’un moment de discussion avec l’artiste, Maroussia Pourpoint.

Pour ce dernier jour de l’exposition Nancy 1925. Un expérience de la vie moderne , le musée des Beaux-Arts reçoit Maroussia Pourpoint, comédienne, autrice et metteure en scène, à l’issue de sa résidence à Polyominos, Nancy.

Conversation avec Joséphine, qui mêle théâtre, musique et danse, évoque la figure incontournable de Joséphine Baker, et la relation de Maroussia à l’histoire, aux idoles et plus largement aux récits que l’on se créé et qui nous façonnent.

La performance sera suivie d’un temps de discussion avec Kenza-Marie Safraoui, conservatrice du Musée lorrain et co-commissaire de l’exposition.

Un événement proposé en partenariat avec Polyominos, Nancy.Adultes

0 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy Auditorium 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Finissage of the exhibition Nancy 1925. An experience of modern life :

Excerpt from the show Conversation avec Joséphine, followed by a discussion with artist Maroussia Pourpoint.

For this last day of the exhibition Nancy 1925. Un expérience de la vie moderne , the Musée des Beaux-Arts welcomes Maroussia Pourpoint, actress, author and director, at the end of her residency at Polyominos, Nancy.

Conversation avec Joséphine, a blend of theater, music and dance, evokes the iconic figure of Joséphine Baker, and Maroussia?s relationship with history, idols and, more broadly, the narratives we create and which shape us.

The performance will be followed by a discussion with Kenza-Marie Safraoui, curator of the Musée lorrain and co-curator of the exhibition.

An event presented in partnership with Polyominos, Nancy.

L’événement Spectacle et Rencontre Conversation avec Joséphine par Maroussia Pourpoint Nancy a été mis à jour le 2026-02-13 par DESTINATION NANCY