Spectacle et repas Salle des fêtes Beaumarchés

Spectacle et repas

Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Les Esbouhats vous propose leur traditionnelle soirée théâtre poule au pot, et ceci toujours au profit de la Ligue contre le cancer.

L’innovation en 2026 la troupe Spontaneo vous invite à une séance d’impro et monte sur scène !

Attention places limitées…

Programme

19h apéritif

19h30 spectacle

21h repas poule au pot

Inscriptions obligatoire.

Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 6 45 98 81 15

English :

Les Esbouhats present their traditional evening of theater and poule au pot, in aid of the Ligue contre le cancer.

Innovation in 2026: the Spontaneo troupe invites you to an improv session and takes to the stage!

Please note: places are limited…

Program

7pm aperitif

7:30pm show

9 p.m. poule au pot meal

Registration required.

