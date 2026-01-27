Spectacle et repas Salle des fêtes Beaumarchés
Spectacle et repas Salle des fêtes Beaumarchés samedi 7 février 2026.
Spectacle et repas
Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés Gers
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Les Esbouhats vous propose leur traditionnelle soirée théâtre poule au pot, et ceci toujours au profit de la Ligue contre le cancer.
L’innovation en 2026 la troupe Spontaneo vous invite à une séance d’impro et monte sur scène !
Attention places limitées…
Programme
19h apéritif
19h30 spectacle
21h repas poule au pot
Inscriptions obligatoire.
.
Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 6 45 98 81 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Esbouhats present their traditional evening of theater and poule au pot, in aid of the Ligue contre le cancer.
Innovation in 2026: the Spontaneo troupe invites you to an improv session and takes to the stage!
Please note: places are limited…
Program
7pm aperitif
7:30pm show
9 p.m. poule au pot meal
Registration required.
L’événement Spectacle et repas Beaumarchés a été mis à jour le 2026-01-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65