Spectacle Et si ?

Salle des sports Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Théâtre, danse et musique live par les ateliers théâtre de Théâtre en Herbe, les ateliers danse de l’Etoile de Brou, de l’ASPS de Senonches et de l’EMD de Châteaudun, les ateliers musique actuelle et formation musicales du Pôle Brou de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun.

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Salle des sports Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 67 24 41

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English :

Theater, dance and live music by the Théâtre en Herbe theater workshops, the Etoile de Brou, ASPS de Senonches and EMD de Châteaudun dance workshops, and the Pôle Brou contemporary music and music training workshops of the Ecole de musique du Grand Châteaudun.

L’événement Spectacle Et si ? Brou a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GRAND CHATEAUDUN