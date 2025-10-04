Spectacle Et si… d’après Chris Haughton Médiathèque La Licorne Grand Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde

Spectacle Et si… d’après Chris Haughton Médiathèque La Licorne Grand Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde samedi 4 octobre 2025.

Spectacle Et si… d’après Chris Haughton Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque La Licorne Grand Bourgtheroulde Eure

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Trois p’tits singes et leur papa sont assis haut sur une branche dans la canopée de la forêt.

« À toute à l’heure mes p’tits singes », dit le grand singe.

« Quoi qu’il arrive, il est hors de question de descendre aux manguiers. Il y a des tigres là-bas et leurs estomacs grondent.»

Pourtant ces p’tits singes gourmands ADORENT les mangues : « Miam miam . . . des mangues ! . Hmm . . . ET SI . . .»

Une histoire pleine de suspense qui traite les thèmes de la désobéissance, de la curiosité, du danger et de repousser ses limites…

Venez découvrir ce spectacle de marionnettes avec du théâtre d’ombres et des chansons originales !

De 2 à 6 ans

Médiathèque La Licorne Grand Bourgtheroulde 27520 Grand Bourgtheroulde 27520 Bourgtheroulde-Infreville Eure Normandie 02.35.74.14.85 https://www.mediatheques-reseau-roumois.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100076847356173;https://www.instagram.com/mediathequelalicornegb/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.35.74.14.85 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheques-reseau-roumois.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@grand-bourgtheroulde.fr »}]

Trois p’tits singes et leur papa sont assis haut sur une branche dans la canopée de la forêt.

@Compagnie Tout de Go