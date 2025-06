SPECTACLE ET SI DEMAIN… – Le Bousquet-d’Orb 19 juin 2025 07:00

Hérault

SPECTACLE ET SI DEMAIN… Le Bousquet-d’Orb Hérault

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-19

2025-06-19

Le jeudi 19 juin à 20h, la commission culturelle du Bousquet d’Orb invite la troupe amateur D8 compagnie dans la salle Marcel Roux.

Retrouvez-les dans la représentation de la pièce de théâtre chantée Et si demain… de Michel Legrand.

Le spectacle est gratuit et tout public, suivi d’un verre de l’amitié offert par la municipalité

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 89

English :

On Thursday June 19 at 8pm, Le Bousquet d’Orb’s cultural commission invites amateur troupe D8 compagnie to the Salle Marcel Roux.

Join them in a performance of Michel Legrand’s sung play « Et si demain… « .

The show is free and open to all, and is followed by a welcome drink offered by the municipality

German :

Am Donnerstag, den 19. Juni um 20 Uhr lädt der Kulturausschuss von Le Bousquet d’Orb die Amateurtruppe D8 compagnie in den Saal Marcel Roux ein.

Finden Sie sie in der Aufführung des Singspiels « Et si demain… » von Michel Legrand.

Die Aufführung ist kostenlos und für alle Zuschauer zugänglich. Anschließend lädt die Gemeinde zu einem Glas Freundschaft ein

Italiano :

Giovedì 19 giugno alle 20.00, il comitato culturale del Bousquet d’Orb invita la compagnia amatoriale D8 compagnie alla Salle Marcel Roux.

Unitevi a loro in una rappresentazione della commedia cantata di Michel Legrand « Et si demain… ».

Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti, seguito da un aperitivo offerto dal Comune

Espanol :

El jueves 19 de junio a las 20:00 h, el comité cultural del Bousquet d’Orb invita a la compañía de aficionados D8 compagnie a la Salle Marcel Roux.

Únase a ellos en la representación de la obra cantada de Michel Legrand « Et si demain… ».

El espectáculo es gratuito y abierto a todos, y va seguido de una copa amistosa ofrecida por el ayuntamiento

