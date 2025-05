Spectacle Et si Garonne m’était contée… – Maison Garonne Boé, 24 mai 2025 20:00, Boé.

Lot-et-Garonne

Spectacle Et si Garonne m’était contée… Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

L’association Les Ans Chantés du 47 vous propose un voyage de l’Espagne jusqu’à l’océan Atlantique en suivant le tracé du fleuve. Au cours de cette animation pédagogique et musicale, l’histoire de Dame Garonne vous sera contée au travers d’extraits vidéos, de photos commentées et de 15 chansons.

Tarif 14€ au profit des Blouse Rose d’Agen, durée 1h30.

Places limitées, réservation obligatoire au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr .

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Spectacle Et si Garonne m’était contée…

The association « Les Ans Chantés du 47 » takes you on a journey from Spain to the Atlantic Ocean, following the course of the river. During this educational and musical event, the history of « Dame Garonne » will be told through video extracts, commented photos…

German : Spectacle Et si Garonne m’était contée…

Der Verein « Les Ans Chantés du 47 » lädt Sie zu einer Reise von Spanien bis zum Atlantik ein, indem er dem Verlauf des Flusses folgt. Im Laufe dieser pädagogischen und musikalischen Animation wird Ihnen die Geschichte der « Dame Garonne » anhand von Videoausschnitten, kommentierten Fotos… erzählt.

Italiano :

Les Ans Chantés du 47″ vi porta in viaggio dalla Spagna all’Oceano Atlantico, seguendo il corso del fiume. Durante questa attività didattica e musicale, la storia della « Dame Garonne » sarà raccontata attraverso estratti video, foto commentate…

Espanol : Spectacle Et si Garonne m’était contée…

Les Ans Chantés du 47″ le lleva en un viaje desde España hasta el Océano Atlántico, siguiendo el curso del río. Durante esta actividad pedagógica y musical, se contará la historia de « Dame Garonne » a través de extractos de vídeo, fotos comentadas…

