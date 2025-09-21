Spectacle : « Et si la plâtrière m’était contée » Plâtrières de Surba Surba

Gratuit.

C’est l’histoire de Blanche, comment elle naît, comment elle grandit, comment elle rêve, comment elle aime !

L’histoire de Blanche se mêle à l’histoire de cette vallée tarasconnaise, de ses habitants, de la richesse passée de ces lieux et des traces que l’industrie plâtrière a laissé dans le paysage commes des cicatrices du temps.

Une promenade contée dans les vestiges industriels en compagnie de Ludivine Moreno conteuse, poétesse et née elle aussi en Ariège.

Repli dans une salle en cas de mauvais temps.

Plâtrières de Surba Route du col de Port, 09400 Surba Surba 09400 Ariège Occitanie 05 61 05 88 57 06 70 89 32 53 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/platrieres-de-surba À la base du massif du Sédour se trouvent des vestiges d’une ancienne usine plâtrière qui jusqu’en 1957 exploitait un gisement de gypse.

Construite sur les terres du massif du Sédour, la commune de Surba s’élève en effet au-dessus d’un vaste gisement de gypse. Il est composé de bâtiments tels que des fours droits uniques en France, des silos de stockage et des galeries d’exploitation. Ce patrimoine unique en Tarasconnais comptait, aux XIXe et XXe siècles, 25 usines plâtrières réparties sur 10 communes. Il n’en reste malheureusement aujourd’hui que trois, dans un état de conservation très dégradé.

Mobilisée pour sa sauvegarde, la commune est à l’initiative d’un beau projet de valorisation : une fois réhabilitée l’usine de Surba accueillera des animations culturelles pour découvrir le lieu. Ce nouveau pôle culturel dynamisera le territoire et valorisera le patrimoine industriel local. À droite en bordure de la route du col de Port. Parking.

