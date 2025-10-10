Spectacle « Et si on utilisait nos écrans autrement » rue Léo Lagrange Langeac
Spectacle « Et si on utilisait nos écrans autrement » rue Léo Lagrange Langeac vendredi 10 octobre 2025.
Spectacle « Et si on utilisait nos écrans autrement »
rue Léo Lagrange Centre Culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 18:00:00
fin : 2025-10-10 20:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Soirée ludique, gratuite & ouverte à tous avec des échanges, des outils, des lots à gagner et un spectacle autour du thème « Et si on utilisait les écrans autrement, connexion et reconnexion pour un usage raisonné des écrans ».
.
rue Léo Lagrange Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 05 42 57
English :
A fun evening, free & open to all, with discussions, tools, prizes to be won and a show on the theme « Et si on utilisait les écrans autrement, connexion et reconnexion pour un usage raisonné des écrans ».
German :
Ein spielerischer, kostenloser & für alle offener Abend mit Austausch, Werkzeugen, Preisen und einer Show zum Thema « Et si on utilisait les écrans autrement, connexion et reconnexion: pour un usage raisonné des écrans » (Und wenn wir die Bildschirme anders nutzen würden, Verbindung und Wiederverbindung: für eine vernünftige Nutzung der Bildschirme).
Italiano :
Una serata divertente, gratuita e aperta a tutti, con discussioni, strumenti, premi in palio e uno spettacolo sul tema « E se usassimo gli schermi in modo diverso, connessione e riconnessione: per un uso ragionato degli schermi ».
Espanol :
Una velada lúdica, gratuita y abierta a todos, con debates, herramientas, premios y un espectáculo sobre el tema « Y si usáramos las pantallas de otra manera, conexión y reconexión: por un uso razonado de las pantallas ».
L’événement Spectacle « Et si on utilisait nos écrans autrement » Langeac a été mis à jour le 2025-09-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier