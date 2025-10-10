Spectacle « Et si on utilisait nos écrans autrement » rue Léo Lagrange Langeac

Spectacle « Et si on utilisait nos écrans autrement » rue Léo Lagrange Langeac vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle « Et si on utilisait nos écrans autrement »

rue Léo Lagrange Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : gratuite

Date et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 20:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Soirée ludique, gratuite & ouverte à tous avec des échanges, des outils, des lots à gagner et un spectacle autour du thème « Et si on utilisait les écrans autrement, connexion et reconnexion pour un usage raisonné des écrans ».

rue Léo Lagrange Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 05 42 57

English :

A fun evening, free & open to all, with discussions, tools, prizes to be won and a show on the theme « Et si on utilisait les écrans autrement, connexion et reconnexion pour un usage raisonné des écrans ».

German :

Ein spielerischer, kostenloser & für alle offener Abend mit Austausch, Werkzeugen, Preisen und einer Show zum Thema « Et si on utilisait les écrans autrement, connexion et reconnexion: pour un usage raisonné des écrans » (Und wenn wir die Bildschirme anders nutzen würden, Verbindung und Wiederverbindung: für eine vernünftige Nutzung der Bildschirme).

Italiano :

Una serata divertente, gratuita e aperta a tutti, con discussioni, strumenti, premi in palio e uno spettacolo sul tema « E se usassimo gli schermi in modo diverso, connessione e riconnessione: per un uso ragionato degli schermi ».

Espanol :

Una velada lúdica, gratuita y abierta a todos, con debates, herramientas, premios y un espectáculo sobre el tema « Y si usáramos las pantallas de otra manera, conexión y reconexión: por un uso razonado de las pantallas ».

