Spectacle Et si tu danses Cie Didascalie

Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 18:30:00

fin : 2025-12-02 19:10:00

Date(s) :

2025-12-02

Entre danse et théâtre, partons sur les traces du Petit Poucet devenu grand ! Un formidable appel à l’imagination où tous mènent la danse et font de chaque représentation un spectacle unique.

Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres. En arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies.

S’adressant pour la première fois aux enfants dès 4 ans, la chorégraphe Marion Lévy s’associe une nouvelle fois à l’auteure Mariette Navarro. Elle imagine un spectacle interactif dans lequel le public participe activement à l’avancée du récit. Ensemble, public et interprète transforment petit à petit l’espace qui les entoure et inventent le chemin de leur propre danse ! .

Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

L’événement Spectacle Et si tu danses Cie Didascalie Granville a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Granville Terre et Mer