Spectacle Et si tu danses Granville

Spectacle Et si tu danses

Place Maréchal Foch Granville Manche

Début : 2025-12-22 18:30:00

fin : 2025-12-22 19:30:00

2025-12-22

Par la Cie Didascalie.

Le petit poucet est devenu adulte. Il est désormais ramasseur de pierres et souhaite raconter son histoire, mais ses souvenirs lui échappent… Il cherche dans sa mémoire avec le public…

Tout public, dès 4 ans. Durée 40 min. Payant.

Réservation obligatoire 02 33 69 27 30 · billetterie@archipel-granville.com .

