Spectacle et soirée paëlla grande Rue Fouqueure
Spectacle et soirée paëlla grande Rue Fouqueure samedi 30 mai 2026.
Fouqueure
Spectacle et soirée paëlla
grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
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grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 63 41 98
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English :
L’événement Spectacle et soirée paëlla Fouqueure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente