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Spectacle et soirée paëlla grande Rue Fouqueure

Spectacle et soirée paëlla grande Rue Fouqueure samedi 30 mai 2026.

Lieu : grande Rue

Adresse : La Ch'tite Palisse

Ville : 16140 Fouqueure

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Fouqueure

Spectacle et soirée paëlla

grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 63 41 98 

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English :

L’événement Spectacle et soirée paëlla Fouqueure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente