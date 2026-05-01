Spectacle et soirée paëlla grande Rue Fouqueure

Fouqueure

Spectacle et soirée paëlla

grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

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grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 63 41 98

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English :

L’événement Spectacle et soirée paëlla Fouqueure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente