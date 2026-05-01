Spectacle et théâtre de rue VIRILS Rue Neuve Campneuseville

Campneuseville

Spectacle et théâtre de rue VIRILS

Rue Neuve Mairie Campneuseville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

En mai le Glaassssss organise à nouveau son temps fort de spectacles en extérieur et itinérant, Le Printemps du Glaassssss !

Cette année il y aura 3 dates lieux du vendredi 29 au dimanche 31 mai.

– Vendredi 29 Campneuseville 19h

– Samedi 30 Blangy-sur-Bresle de 16h à 21h

– Dimanche 31 Saint-Léger-aux-Bois 16h

Ce vendredi, le Glaassssss a le plaisir de vous proposer le spectacle Virils de la compagnie les Barjes

RDV à 19h, à Campneuseville dans la cour de la mairie

Deux frères, que tout oppose en apparence, partagent le même rêve offrir un spectacle pour rendre hommage à leur père.

Mêlant exploits, goûts du risque et prouesses techniques, leur histoire se raconte au travers de leur héritage patriarcal.

Un tendre mélange de performances ratées et de défis boiteux. Virils c’est une fresque burlesque, une ode à l’échec, l’histoire d’une fratrie joyeuse et dramatique.

Infos 06 44 05 37 67 (Elodie) leglaassssss@gmail.com .

Rue Neuve Mairie Campneuseville 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 44 05 37 67

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English : Spectacle et théâtre de rue VIRILS

L’événement Spectacle et théâtre de rue VIRILS Campneuseville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Aumale Blangy