Spectacle et visite au chevalement, Carreau de la mine, Saint-Clair-de-Halouze

Informations pratiques

Spectacle et visite au chevalement Dimanche 20 septembre, 15h00 Carreau de la mine Orne

Durée 1h30, participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’association Le Savoir & Le Fer vous invite à un spectacle consacré à l’univers minier et à la mémoire des hommes qui ont travaillé dans les mines de fer normandes.

Présenté au pied du chevalement, dernier témoin de ce type encore conservé en Normandie, cette représentation vous plongera dans l’histoire unique de notre passé minier.

Une occasion originale de découvrir autrement ce patrimoine industriel exceptionnel et de faire revivre, le temps d’un après-midi, une page marquante de l’histoire du territoire.

Carreau de la mine 61490 Saint-Clair-de-Halouze Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie 02 33 38 03 25 http://lesavoiretlefer.fr/ https://www.facebook.com/lesavoiretlefer/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lesavoiretlefer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 38 03 25 »}] Le carreau de la mine de Saint-Clair-de-Halouze rassemble toutes les installations minières datant des années 1949-1978. Le chevalement, qui domine les infrastructures en béton (bâtiment de la recette, du concassage, salle des machines, silos de stockage du minerai, vestiaires-douches des mineurs…), est un témoin monumental du passé minier et sidérurgique de la Normandie. Il est aujourd’hui le seul qui se dresse encore au dessus d’un puits de mine dans la région.

Le chevalement, tour de poutrelles d’acier de près de 40 m de haut installée sur un puits d’extraction qui s’enfonçait à 360 m de profondeur, servait à la descente des mineurs et à la remontée des wagonnets de minerai de fer. Installation technique au centre de l’activité minière, le chevalement était aussi le lien entre « le fond » et « le jour » et à ce titre le symbole même de la mine.

Construit en 1917 en Allemagne, il a d’abord équipé la mine de Stahlberg puis sur celle de Huth avant d’être transféré en 1949 sur la mine de Saint-Clair-de-Halouze à titre de dommage de guerre. Et s’il est aujourd’hui le seul chevalement de Normandie, il est également le dernier chevalement allemand du Siegerland qui existe encore. Se garer à l’entrée du chemin

L’association Le Savoir & Le Fer vous invite à un spectacle consacré à l’univers minier et à la mémoire des hommes qui ont travaillé dans les mines de fer normandes.

©GuillaumeCorvée