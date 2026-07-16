Spectacle et visite au chevalement illuminé, Carreau de la mine, Saint-Clair-de-Halouze

Informations pratiques

Spectacle et visite au chevalement illuminé Samedi 19 septembre, 18h00 Carreau de la mine Orne

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

L’association Le Savoir & Le Fer vous invite à une soirée exceptionnelle autour de son chevalement du carreau de la mine, dernier témoin de ce type encore conservé en Normandie.

Dès 18h, un spectacle inspiré de l’univers minier plongera les visiteurs dans l’histoire et la mémoire des hommes qui ont façonné ce territoire. Une offre de restauration sera proposée sur place afin de prolonger ce moment convivial.

À partir de 20h, le site se dévoilera sous un nouveau jour avec une visite commentée du carreau de la mine et de son chevalement illuminé. Guidés à la lueur des flambeaux, les visiteurs découvriront l’histoire des installations minières dans une ambiance unique, entre patrimoine industriel, lumière et mémoire.

Une expérience originale pour redécouvrir l’un des sites emblématiques du patrimoine minier normand.

Carreau de la mine 61490 Saint-Clair-de-Halouze Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie 02 33 38 03 25 http://lesavoiretlefer.fr/ https://www.facebook.com/lesavoiretlefer/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lesavoiretlefer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 38 03 25 »}] Le carreau de la mine de Saint-Clair-de-Halouze rassemble toutes les installations minières datant des années 1949-1978. Le chevalement, qui domine les infrastructures en béton (bâtiment de la recette, du concassage, salle des machines, silos de stockage du minerai, vestiaires-douches des mineurs…), est un témoin monumental du passé minier et sidérurgique de la Normandie. Il est aujourd’hui le seul qui se dresse encore au dessus d’un puits de mine dans la région.

Le chevalement, tour de poutrelles d’acier de près de 40 m de haut installée sur un puits d’extraction qui s’enfonçait à 360 m de profondeur, servait à la descente des mineurs et à la remontée des wagonnets de minerai de fer. Installation technique au centre de l’activité minière, le chevalement était aussi le lien entre « le fond » et « le jour » et à ce titre le symbole même de la mine.

Construit en 1917 en Allemagne, il a d’abord équipé la mine de Stahlberg puis sur celle de Huth avant d’être transféré en 1949 sur la mine de Saint-Clair-de-Halouze à titre de dommage de guerre. Et s’il est aujourd’hui le seul chevalement de Normandie, il est également le dernier chevalement allemand du Siegerland qui existe encore. Se garer à l’entrée du chemin

L’association Le Savoir & Le Fer vous invite à une soirée exceptionnelle autour de son chevalement du carreau de la mine, dernier témoin de ce type encore conservé en Normandie.

©GuillaumeCorvée