Spectacle et visite de ferme Nant

Spectacle « Veici Ven » et visite de la ferme d’Egalières

Céline Mistral et Malika Verlaguet donnent une représentation de Veici Ven l’histoire insolite d’une éleveuse et d’une vache. Ce spectacle est conçu à partir des récits des éleveuses et éleveurs de l’Aubrac. Il questionne avec tendresse humour et respect les pratiques agricoles actuelles.

12h. Ouverture de la buvette.

13h. Repas de la ferme.

15h. Spectacle.

16h30. Visite de la ferme.

A la ferme d’Egalières

Réservations obligatoires avant le 16 septembre 15 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 82 01 04 76

