Spectacle et visite de ferme Nant

Spectacle « Veici Ven » et visite de la ferme d’Egalières
Céline Mistral et Malika Verlaguet donnent une représentation de Veici Ven l’histoire insolite d’une éleveuse et d’une vache. Ce spectacle est conçu à partir des récits des éleveuses et éleveurs de l’Aubrac. Il questionne avec tendresse humour et respect les pratiques agricoles actuelles.
12h. Ouverture de la buvette.
13h. Repas de la ferme.
15h. Spectacle.
16h30. Visite de la ferme.
A la ferme d’Egalières
Réservations obligatoires avant le 16 septembre 15 .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 82 01 04 76
English :
Veici Ven » show and visit to the Egalières farm
German :
Aufführung « Veici Ven » und Besuch des Bauernhofs von Egalières
Italiano :
Spettacolo « Veici Ven » e visita alla fattoria di Egalières
Espanol :
Espectáculo « Veici Ven » y visita a la granja de Egalières
