Spectacle et visite guidée autour de Camille Claudel Châteauroux

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux Indre

Début : 2025-07-07 18:00:00

fin : 2025-07-07 20:00:00

Le musée Bertrand vous propose le samedi 5 juillet une fin d’après-midi Camille Claudel . Musique, chorégraphie, théâtre, la compagnie Seffari présentera un spectacle autour de la vie de cette grande sculptrice française dont nous avons le précieux plâtre original du Sakountala .

Une visite guidée de 30 minutes sera organisée autour de cette sculpture à l’issue des représentations qui auront lieu à 16h puis à 18h.

Le nombre de places étant restreint, n’hésitez pas à réserver votre créneau dès maintenant au 02 54 61 12 34 6.7 .

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34

English :

On Saturday, July 5, the Bertrand Museum invites you to a late afternoon of « Camille Claudel ». With music, choreography and theater, the Seffari company will present a show based on the life of this great French sculptor, whose precious original plaster cast of « Sakountala » is in our possession.

German :

Das Bertrand-Museum bietet Ihnen am Samstag, dem 5. Juli, einen Spätnachmittag unter dem Motto « Camille Claudel ». Musik, Choreographie, Theater, die Kompanie Seffari wird eine Aufführung rund um das Leben dieser großen französischen Bildhauerin präsentieren, von der wir den wertvollen Originalgips d

Italiano :

Sabato 5 luglio, il Musée Bertrand ospiterà nel tardo pomeriggio « Camille Claudel ». Con musica, coreografia e teatro, la compagnia Seffari presenterà uno spettacolo basato sulla vita del grande scultore francese, di cui possediamo il prezioso gesso originale di « Sakountala ».

Espanol :

El sábado 5 de julio, el museo Bertrand acogerá una tarde de « Camille Claudel ». Con música, coreografía y teatro, la compañía Seffari presentará un espectáculo basado en la vida de este gran escultor francés, cuyo precioso molde original de escayola de « Sakountala » está en nuestro poder.

