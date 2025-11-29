Spectacle Etern’elles La Kanopé II Lagord
Spectacle Etern’elles La Kanopé II Lagord samedi 29 novembre 2025.
Spectacle Etern’elles
La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Éric Bono et Le Carreau d’Or présente ETERN’ELLES, spectacle original écrit et joué par Éric Bono et mise en scène par Mickaël Sadou.
La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 46 65 theatrekanope2@gmail.com
English : Show Etern’elles
Éric Bono and Le Carreau d’Or present ETERN’ELLES, an original show written and performed by Éric Bono and directed by Mickaël Sadou.
German : Show Etern’elles
Éric Bono und Le Carreau d’Or präsentieren ETERN’ELLES, ein Originalstück, das von Éric Bono geschrieben und gespielt und von Mickaël Sadou inszeniert wurde.
Italiano :
Éric Bono e Le Carreau d’Or presentano ETERN’ELLES, uno spettacolo originale scritto e interpretato da Éric Bono e diretto da Mickaël Sadou.
Espanol : Espectaculo Etern’elles
Éric Bono y Le Carreau d’Or presentan ETERN’ELLES, un espectáculo original escrito e interpretado por Éric Bono y dirigido por Mickaël Sadou.
