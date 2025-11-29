Spectacle Etern’elles La Kanopé II Lagord

Spectacle Etern’elles

La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Éric Bono et Le Carreau d’Or présente ETERN’ELLES, spectacle original écrit et joué par Éric Bono et mise en scène par Mickaël Sadou.

.

La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 46 65 theatrekanope2@gmail.com

English : Show Etern’elles

Éric Bono and Le Carreau d’Or present ETERN’ELLES, an original show written and performed by Éric Bono and directed by Mickaël Sadou.

German : Show Etern’elles

Éric Bono und Le Carreau d’Or präsentieren ETERN’ELLES, ein Originalstück, das von Éric Bono geschrieben und gespielt und von Mickaël Sadou inszeniert wurde.

Italiano :

Éric Bono e Le Carreau d’Or presentano ETERN’ELLES, uno spettacolo originale scritto e interpretato da Éric Bono e diretto da Mickaël Sadou.

Espanol : Espectaculo Etern’elles

Éric Bono y Le Carreau d’Or presentan ETERN’ELLES, un espectáculo original escrito e interpretado por Éric Bono y dirigido por Mickaël Sadou.

