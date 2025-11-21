Spectacle Etern’elles Salle des fêtes Le Théâtre Marans
Spectacle Etern’elles Salle des fêtes Le Théâtre Marans vendredi 21 novembre 2025.
Spectacle Etern’elles
Salle des fêtes Le Théâtre 1 rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Etern’Elles est un projet théâtral, musical, ambitieux et inspirant d’Éric Bono et Mickaël Sadou., au croisement des émotions profondes et des grandes questions de l’existence.
.
Salle des fêtes Le Théâtre 1 rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lecarreaudor17@gmail.com
English :
Etern’Elles is an ambitious and inspiring theatrical and musical project by Éric Bono and Mickaël Sadou, at the crossroads of deep emotions and the great questions of life.
German :
Etern’Elles ist ein ehrgeiziges und inspirierendes Theater- und Musikprojekt von Éric Bono und Mickaël Sadou, das sich mit tiefen Emotionen und den großen Fragen des Lebens befasst.
Italiano :
Etern’Elles è un ambizioso e stimolante progetto teatrale e musicale di Éric Bono e Mickaël Sadou, all’incrocio tra emozioni profonde e le grandi domande della vita.
Espanol :
Etern’Elles es un ambicioso e inspirador proyecto teatral y musical de Éric Bono y Mickaël Sadou, en la encrucijada de las emociones profundas y las grandes preguntas de la vida.
L’événement Spectacle Etern’elles Marans a été mis à jour le 2025-10-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin