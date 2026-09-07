Spectacle – Ether Le Théâtre Bar-le-Duc
samedi 5 décembre 2026 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle – Ether
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Cirque / Cie Libertivore / 1h / dès 5 ans
Deux parachutes flottent face à face. Deux planètes ? Deux méduses ? À chacun d’inventer son histoire. Portée par la musique et la lumière, « Ether » est une chorégraphie aérienne, délicate et hypnotique, qui nous invite à lâcher prise et à nous laisser emporter.
Avec Fanny Sorianno et la compagnie Libertivore, le voyage promet d’être aussi doux que merveilleux.
Restez pour le goûter avant d’assister au grand défilé de la Saint-Nicolas !Tout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Circus / Cie Libertivore / 1 hour / Ages 5 and up
Two parachutes float facing each other. Two planets? Two jellyfish? It’s up to each person to make up their own story. Carried by music and light, “Ether” is an ethereal, delicate, and hypnotic choreography that invites us to let go and be swept away.
With Fanny Sorianno and the Libertivore company, the journey promises to be as gentle as it is wonderful.
Stay for a taste of it before heading to the big Saint Nicholas parade!
L’événement Spectacle – Ether Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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