Spectacle ethno-historique Les Marbot Bata par la Compagnie Nordack Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Sainte-Foy-la-Grande

Spectacle ethno-historique Les Marbot Bata par la Compagnie Nordack

Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Spectacle ethno-historique Les Marbot Bata Vie industrielle en Vallée de l’Isle .

Spectacle interprété par Michel Feynie de la Compagnie Nordack

Durée du spectacle 1h.

Gratuit sur réservation.

Réservation souhaitée auprès de la bibliothèque au 05 57 46 29 70 .

+33 5 57 46 29 70 mediatheque@saintefoylagrande.fr

